شكرا لقرائتكم خبر عن طرح أول مقطوعة موسيقية لـ هشام نزيه من المسلسل العالمي Moon Knight والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الحساب الرسمي لـ أغانى شركة مارفل على موقع الفيديوهات يوتيوب، أول مقطع موسيقى من مسلسل Moon Knight الجديد، الذى قام بتأليفها المؤلف الموسيقى هشام نزيه، وطرحت المقطوعة تحت اسم Moon Knight.

وبدأ اليوم عرض أولى حلقات مسلسل Moon Knight على منصة ديزنى +، على أن يتكون من 6 حلقات، تصل مدتها إلى ساعة، المسلسل الجديد من إنتاج شركة مارفل.

العمل من إخراج الرباعى المخرج المصرى محمد دياب، وجاستن بنسون، وآرون مورهيد، وجورج كلونى، وقام بكتابة المسلسل الجديد دوج مونش، دون بيرلين، جيريمي سلاتر، جاك كيربي، وبـ مشاركة الراحل ستان لي من خلال كتاباته قبل وفاتة.

ويقوم ببطولة مسلسل Moon Knight كل من أوسكار إسحق، إيثان هوك، جاسبارد أولييل، مي كالماوي.

ويدور المسلسل الجديد حول أحد جنود مشاة البحرية الأمريكية السابق، الذى يعانى من اضطراب الهوية الانفصالية، ومن يمنح قوى خارقة من إله القمر المصرى؟ لكنه سرعان ما اكتشف أن هذه القوى المكتشفة حديثًا يمكن أن تكون نعمة ونقمة لحياته المضطربة.

كما أن العمل يأتى بلمسات مصرية، حيث يشارك المونتير المصرى أحمد حافظ فى المسلسل، بالحلقتين الثالثة والرابعة، واحدة من إخراج دياب والأخرى من إخراج الثنائى جاستن بنسون وآرون مورهيد.

مسلسل Moon Knight ينتمى إلى المرحلة الرابعة من عالم مارفل السينمائى، التى تضم أفلام مثل Eternals وShang-Chi and the Legend of the Ten Rings ومسلسل Ms. Marvel،