أحمد كمال يكشف لـ "الخليج 365" كواليس تصوير مسلسل "المشوار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

كشف الفنان أحمد كمال أنه يشارك حاليًا في تصوير أحداث مسلسل "المشوار".

وقال في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": "غالبا لن ننتهي من تصوير المسلسل إلا في أواخر شهر رمضان، ونصور حاليا في أحياء الزمالك، مثل جاردن سيتي، مصر الجديدة، حديقة الحيوان، ويشرف المخرج محمد ياسين على وحدة المونتاج".

وأوضح أنه يجسد شخصية تاجر آثار ينتمي لأسرة متوسطة يتزوج من فتاة أرستقراطية التي تجسد شخصيتها الفنانة كارولين خليل.

مسلسل "المشوار"، يعرض على قناة "Dmc" حصريا، وعبر منصتي شاهد وواتش ات، وهو من إنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر"، بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة النجوم: محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، محمود الليثي، ندى موسى، سماء إبراهيم، علي صبحي، محمد عبده، ومحمد جمعة وغيرهم، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.