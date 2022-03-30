محمد هشام عبية يكشف لـ "مصرواي" أسباب تأجيل عرض "بطلوع الروح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

صرح السيناريست محمد هشام عبية، أنه سيتم إذاعة الحلقة الأولى من مسلسل "بطلوع الروح" في 16 رمضان المقبل.

وأكد "عبية" لـ "الخليج 365"، إلى أن الأسباب النقنية والفنية هي التي أجلت عرض العمل، مضيفًا: "هناك تفاصيل كثيرة لم ينتهي تصويرها، بالإضافة لتصوير المعارك التي يحتاج تنفيذها لوقت طويل".

مسلسل "بطلوع الروح" بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، ويُعرض حصرياً على "MBC مصر" في رمضان 2022.

يُعرض مسلسل "بطلوع الروح" حصرياً على قناة "MBC مصر" في رمضان 2022، بالإضافة لعرضه عبر منصة "شاهد".