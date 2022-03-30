نوال الكويتية تهنئ المنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة نوال الكويتية، على توجيه رسالة تهنئة للمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم قطر2022.

وكتبت نوال، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "ألف مبروك للأشقاء، السعودية وتونس وقطر والمغرب على التأهل لكأس العالم.. كل الشكر لدولة قطر على التّنظيم الرّائع، وكُلّ التّوفيق للجميع".

يذكر أن، الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أعلن اليوم الأربعاء، عن "الرحلة" وهو اسم الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم قطر 2022، المقرر إقامتها في الدوحة خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.