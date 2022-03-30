مات “كوتين”.. وضاعت برحيله كلمة سرّ لثروة بمئات آلاف الدولارات!!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

من المخاطر التي تكتنف الاستثمار في الأصول الرقمية، هو ارتباطها التام بعالم التكنولوجيا، وما يمكن أن يحدث فيه من اختراقات أو ضياع لكلمات المرور الأساسية، التي تقد تهدد بفقدان القروة بشكل كامل

وللأسف هذا ما حصل مع المستثمرين بالأصول الرقيمة عبر شركة (Quadriga CX) وتعتبر أكبر شركة من نوعها في كندا.

حيث توفي رئيس شركة متخصصة في تعاملات العملات الرقمية ما ترك عشرات آلاف المستثمرين في وضع صعب للغاية، يهدد بخسارة أموالهم للأبد.

وكان تبرير الشركة غريبا، فقالت إن الرئيس التنفيذي الذي رحل عن عالمنا، يعرف وحده كلمة السر الخاصة بالوصول إلى الأموال.

ويحاول تونغ زوو عبثا تفادي التفكير في كمية الأموال التي خسرها، لكنه يخفق في ذلك، بسحب تقرير لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وتبخرت كل المدخرات لدى الشاب البالغ من العمر (33 عاما)، والبالغة أكثر من 400 ألف دولار، بسبب حادثة وفاة الرئيس التنفيذي لشركة عملات رقمية.

والشركة هي (Quadriga CX)، وتعتبر أكبر شركة من نوعها في كندا، وتوفي رئيسها والشريك المؤسس فيها، جيرالد كوتين، في يناير عام 2019 في ظروف غامضة إثر تداعيات الإصابة بفيروس “كرون”، بعيد زيارته إلى الهند.