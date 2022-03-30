ميسي يوقّع عقدًا جديدًا يمنحه 20 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

وقّع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على عقد سيزيد ثروته المالية 20 مليون دولار أميركي.

وقد انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع برشلونة الإسباني، بعدما فشل النادي الكتالوني في تسجيله.

وتضمّن عقد انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان بندا يمنح اللاعب الأرجنتيني الحصول على جزء من مستحقاته عبر العملة المشفرة عبر شركة “Socios”.

في السياق، كشفت وكالة أنباء “رويترز” أن ميسي قد وقّع بالفعل على عقد رعاية مع شركة العملات المشفرة “Socios”، يمتد لمدة 3 سنوات.

وأوضحت الوكالة أن إجمالي ما سيجنيه ميسي من تعاقده مع تلك الشركة سيكون 20 مليون دولار أميركي.

وأعرب ميسي عن سعادته بالانضمام إلى شركة “Socios”، قائلا: “المشجعون يستحقّون كل التقدير بسبب دعمهم، وأنا فخور بالانضمام إلى Socios، لخلق مستقبل أكثر ارتباطاً ومكافأة للمعجبين في جميع أنحاء العالم”.

ويعتبر ميسي من نجوم الرياضة العالميين الذين اقتحموا عالم العملات المشفرة، على غرار أسطورة كرة السلة الأمريكية ليبرون جيمس، لاعب لوس أنجلوس ليكرز الأمريكي، وآرون رودجرز نجم كرة القدم الأمريكية.