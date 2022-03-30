كتب امير فتحي في الأربعاء 30 مارس 2022 06:50 مساءً - شنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” هجوما لاذعا على الفنانة السورية ” أصالة ” بسبب دفاع الأخيرة عن الفنانة ” نوال الكويتية ” .
وذلك على خلفية الانتقادات التي تعرضت لها نوال الكويتية بعد تداول مقطع فيديو ظهرت به إلى جانب حارس مرمى المنتخب السعودي ” محمد الدعيع ” وهو يحتضنها ويضع يده على كتفها .
ونشرت مي العيدان صورا لأصالة عبر حسابها على موقع تويتر والتي ظهرت بإحداها وهي تقبل زوجها الحالي الشاعر ” فائق حسن ” .. وصورة أخرى كانت تقبل بها زوجها السابق المخرج ” طارق العريان ” .
وكتبت الإعلامية الكويتية في تعليقها على الصور : ” عادي غير مستغرب هذا الدفاع مو إنتو الثنتين بالهوا سوا وبنات كار واحد .. الله يحفظكم لبعض خاصة إنتي رافعة شعار اللي اختشوا ماتوا ” .
وكانت أصالة قد قالت في دفاعها عن نوال الكويتية وتعليقها على الفيديو الذي أثار حالة من الجدل : ” نوالتي الراقية الإنسانة الخلوقة أسمى من حتى الرد على ناس البشاعة خرَبت ضميرهم وشوهت نواياهم، فيديو غاية بالجمال والمحبة النقية وهاد الواضح وهاد المقصود ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بلقطات جريئة .. مي العيدان تهاجم أصالة : ” اللي اختشوا ماتوا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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