بلقطات جريئة .. مي العيدان تهاجم أصالة : ” اللي اختشوا ماتوا “

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 مارس 2022 06:50 مساءً - شنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” هجوما لاذعا على الفنانة السورية ” أصالة ” بسبب دفاع الأخيرة عن الفنانة ” نوال الكويتية ” .

وذلك على خلفية الانتقادات التي تعرضت لها نوال الكويتية بعد تداول مقطع فيديو ظهرت به إلى جانب حارس مرمى المنتخب السعودي ” محمد الدعيع ” وهو يحتضنها ويضع يده على كتفها .

ونشرت مي العيدان صورا لأصالة عبر حسابها على موقع تويتر والتي ظهرت بإحداها وهي تقبل زوجها الحالي الشاعر ” فائق حسن ” .. وصورة أخرى كانت تقبل بها زوجها السابق المخرج ” طارق العريان ” .

وكتبت الإعلامية الكويتية في تعليقها على الصور : ” عادي غير مستغرب هذا الدفاع مو إنتو الثنتين بالهوا سوا وبنات كار واحد .. الله يحفظكم لبعض خاصة إنتي رافعة شعار اللي اختشوا ماتوا ” .

وكانت أصالة قد قالت في دفاعها عن نوال الكويتية وتعليقها على الفيديو الذي أثار حالة من الجدل : ” نوالتي الراقية الإنسانة الخلوقة أسمى من حتى الرد على ناس البشاعة خرَبت ضميرهم وشوهت نواياهم، فيديو غاية بالجمال والمحبة النقية وهاد الواضح وهاد المقصود ” .