كتب امير فتحي في الأربعاء 30 مارس 2022 06:50 مساءً - كشف الممثل الأمريكي ” أليك بالدوين ” في مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام عن انتظاره لطفله السابع من زوجته ” هيلاريا بالدوين ” .
وظهر في الفيديو أليك بالدوين وزوجته وأطفالهما الستة خلال لحظة إخبارهم بحمل والدتهم وانتظارهم لطفل جديد وسط حالة من الفرح والحماس .
وجاء في التعليق على الفيديو : ” بعد العديد من اللحظات الجيدة والسيئة خلال السنوات القليلة الماضية، لدينا لحظة مثيرة ومفاجأة كبيرة، سيأتي بلدوينيتو آخر هذا الخريف ” .
وتابع : ” كنا على يقين أن عائلتنا مكتملة، ونحن سعداء للغاية بهذه المفاجأة .. أشارككم اللحظة التي أطلعنا فيها الأطفال على هذا الخبر، وكما ترون فهم متحمسون للغاية إذ يُعتبر مولودنا الجديد نقطة مضيئة في حياتنا ” .
وأضاف : ” نعمة وهدية في مثل هذه الأوقات الصعبة، لقد اشتقت إليكم خلال فترة ابتعادي عن وسائل التواصل الاجتماعي، لقد عدت وأتطلع إلى الاستمرار معكم في هذه الرحلة البرية التي نسميها الحياة، أرسل حبي لكم ولأحبابكم ” .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. أليك بالدوين وزوجته يعلنان انتظارهما لطفلهما السابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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