نيللي كريم ترد على السخرية من هاتف “فاتن أمل حربي”.. “يا ريت نهدى شوية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتصيدُ البعض أحياناً الأخطاء التي تردُ في بعض الأعمال الدرامية، خصوصاً تلك الواضحة منها، ويبدأون التعليق عليها ساخرين منها، وهو ما حدث مع الفنانة المصرية نيللي كريم، التي طالتها انتقاداتٌ واسعة بعد عرض البرومو الترويجي لمسلسلها “فاتن أمل حربي”، الذي تنافس به في السباق الدرامي الرمضاني المقبل.

وبدأت القصة عندما قام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول صورةٍ للممثلة المصرية تظهر فيها وهي تحمل هاتفاً محمولاً فاخراً، وقيل إنها من أحد مشاهد مسلسلها الجديد، ليسخر الكثيرون من الأمر، مشيرين إلى أن النجمة تجسد شخصية سيدةٍ فقيرة كما اتضح من برومو المسلسل، فكيف لها أن تحمل هذا الهاتف الفاخر ضمن السياق الدرامي، إذ إنه يتعارض مع الرؤية الدرامية للشخصية ولمنزلها الذي ظهر في المقطع الترويجي.

ومن الواضح أن هذه السخرية دفعت النجمة المصرية للخروج والتعليق على الأمر، حيث أعادت مشاركة الصورة عبر خاصية “ستوري” في حسابها على “إنستغرام”، وأرفقتها بتعليقٍ قالت فيه: “ده تليفوني مش تليفون فاتن.. يا ريت نهدى شوية والصورة دي في الاستراحة مش في المسلسل”.

وفي سياق المقطع الترويجي، كشف الفيديو عن ملامح وتفاصيل بعض المسلسل، حيث أوضح أن نيللي ستعود من جديد إلى الأدوار الحزينة، بعد أن كانت قد غادرتها في الموسمين الماضيين بمسلسلي “بـ100 وش”، و”ضد الكسر”، إذ ستجسد شخصية “فاتن” السيدة التي تحارب زوجها “البلطجي”، وتلجأ للقضاء للحصول على حضانة ابنتيها لتصطدم ببعض العوائق القانونية التي تحرمها تلك الحضانة.

وفي وقتٍ سابق، كانت النجمة المصرية قد قالت في بيانٍ لها عن قصة عملها الدرامي، إن فاتن امرأة كجميع النساء، لديها آمال وطموحات، وتحارب في الحياة من أجل أولادها والعائلة، وهي متزوجة وتعاني مشاكل عائلية كسيدات كثيرات في مجتمعنا، وتقصد المحكمة بحثًا عن حقوقها، لافتةٌ إلى أنها مرت بمواقف مماثلة لما مرت به هذه المرأة “فاتن”.