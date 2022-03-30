كارمن سليمان تنشر صورة ابنها.. “مش خايفة من الحسد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة المصرية الشابة كارمن سليمان صورة جديدة تجمعها مع ابنها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها بموقع “إنستغرام”.

وظهرت كارمن في الصورة وهي تداعب ابنها، الأمر الذي أثار إعجاب متابعيها، حيث علق عدد كبير منهم على الصورة متسائلين إن كانت كارمن لا تخشى الحسد على نجله مثل الكثير من نجوم الفن.

يذكر أن كارمن سليمان، كانت قد كشفت في لقاء لها ببرنامج B my guest الذي يقدمه الإعلامي بلال العربى على موقع “يوتيوب”، عن تعرضها إلى التنمر.

وقالت خلال اللقاء: “كنت طالعة لايف وواحدة قالتلي كنتي زمان بتلبسي إزاي، وردت عليها مين فينا وهو صغير معندوش صور فضيحة، وكمان كلنا كنا زمان كده عادي”.

وأضافت: “أنا نرفوزة وعصبية كثيراً في حياتي الخاصة وكذلك زوجي مصطفى جاد ولكن في عملي أكثر هدوءاً”.