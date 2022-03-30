شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة "جزيرة غمام" تكثف عدد ساعات التصوير فى مدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال أبطال مسلسل "جزيرة غمام" المقرر عرضه فى موسم دراما رمضان، يصورون مشاهدهم بعدد ساعات مضاعفة داخل استوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، حتى ينتهون من تصوير العمل في أقرب وقت، حيث يعد العمل الصعيدي الوحيد في دراما رمضان هذا العام، ويقدم العمل دراما صعيدية في زمن قديم من وحى خيال المؤلف، وكشف البرومو عن طبيعة الأحداث سواء من ناحية الديكورات وملابس الشخصيات، حيث تدور قبل 100 عام من الآن عن صراع شقيقين على قلب امرأة.

يذكر أن مسلسل "جزيرة غمام" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.