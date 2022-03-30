شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تدعم مدرب منتخب الجزائر: دموعه كلّها طيبة ورجولة وبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة أصالة نصرى، عن دعمها لجمال بلماضى، مدرب منتخب الجزائر، بعد خسارة فريقه لفرصة التأهل لكأس العالم، بعد خسارته أمام الكاميرون، وقالت أصالة تعليقا على ذرفه للدموع بعد تعرضه لصدمة الخسارة ووفاة عمته، :"مدرّب حقيقى.. إنسان ودموعه كلّها طيبة ورجولة وبطولة .. الجزائر بلد المليون شهيد مابيعرف اليأس وإذا اليوم ماأنصفكم بكره إلكم باأبطال الجزائر، جمال بلماضى".



أصالة

وأجهش جمال بلماضى مدرب المنتخب الجزائرى بالبكاء وانهار بعد تعرضه لصدمة قوية، بعد الخسارة الدرامية التى لحقت بمحاربى الصحراء أمام الكاميرون فى تصفيات كأس العالم 2022.

وبحسب صحيفة النهار الجزائرية فقد تسببت خسارة منتخب الجزائر أمام الكاميرون بعد هدف قاتل فى الدقيقة 124 من الشوط الإضافى الثانى فى تصفيات مونديال 2024 فى وفاة عمة مدرب الخضر جمال بلماضى.

وقالت النهار توفيت مساء أمس الثلاثاء عمة المدرب الوطنى جمال بلماضى "خالتي يمينة" أرملة المرحوم أحمد مغراني وام بن ذهيبة "بيبا" وقدور وسليمان.

وكشفت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعى أن عمة جمال بلماضى التى تدعى يمينة، توفيت بعد هدف الكاميرون الذى أهدر فرحة الجزائريين.