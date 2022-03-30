شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد برفقة هانى سلامة فى كواليس "ملف سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة عائشة بن أحمد متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، صورتين من كواليس مسلسلها الرمضانى المقبل "ملف سرى"، والذى تشارك ببطولته مع النجم هانى سلامة، وعلقت عائشة علي الصور بـ " من كواليس مسلسل ملف سري مع نجوم ملف سرى النجم هانى سلامة

عائشة بن احمد في كواليس ملف سري (1)



عائشة بن احمد في كواليس ملف سري (2)

المسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسى وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، محمد محمود عبد العزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محسن محيى الدين، أحمد سعيد عبد الغنى، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث مسلسل "ملف سرى" حول انتشار عمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال المتمثلة فى عائلة "المالكي" الذى كان لهم تعاملات اقتصادية كبيرة داخل السوق المصرى من حيث عدد الشركات والمصانع الكبرى والمعروف عن هذه العائلة النزاهة والأمانة، لكن تم كشفهم عن طريق بعض الرجال الشرفاء ليقعوا تحت يد المستشار يحيى عز الدين القاضى الذى يعتبر مثال للنزاهة والشرف.