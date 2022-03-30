شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيدة تهنئ المنتخب المغربى بالتأهل لكأس العالم: قمة في الأداء الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الديفا سميرة سعيد، منتخب المغرب، للتأهل لكأس العالم قطر 2022، بعد فوزه برباعية على منتخب الكونغو الديمقراطية مقابل هدف، وقالت عبر انستجرام :"مبروك لفريقنا المغربى.. فريق كامل متكامل وقمة في الأداء الكروى العربى، وسوف أكون من أول المشجعين في قطر.. مبروووووووك".

وتأهل منتخب المغرب إلى نهائيات كأس العالم بفوزه السهل على نظيره الكونغو الديمقراطية، بـ 4 أهداف مقابل هدف، فى المواجهة التى جمعتهما على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء، ضمن منافسات إياب الدور الفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 فى قطر.

أحرز عز الدين اوناحي الهدف الأول لصالح منتخب المغرب من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 21 من زمن المباراة.وأضاف طارق تيسودالي الهدف الثانى لصالح المغرب في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.