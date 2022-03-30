هذا الفنان ينجح في الهروب من وقوعه ضحية لمقلب رامز جلال الجديد

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 مارس 2022 05:50 مساءً - نشر الفنان ” محمد لطفي ” صورة قديمة تجمعه بالفنان ” رامز جلال ” عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام . وكشف محمد لطفي في تعليقه على الصورة عن نجاته من الوقوع ضحية ببرنامج رامز جلال الجديد ” رامز موفي ستار ” والمقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2022 . فكتب قائلا : ” رامز أخويا وحبيبي المجنون عرفت ازوغ منو للمرة المليون .. ربنا يوفقك يا صاحبي ودايماً في نجاح ببركة الصلاة علي النبي ” . يذكر أن غياب الفنان محمد لطفي عن الظهور ببرامج مقالب رامز جلال يأتي للعام الـ11 على التوالي بعد وقوعه ضحية لمقلب برنامج “رامز قلب الأسد” في عام 2011 .

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