أمير كرارة يغيِّر اسم مسلسله في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسمت الشركة المنتجة للجزء الثاني من مسلسل “هجمة مرتدة” الاسم النهائي للعمل الذي يخوض الفنان المصري أمير كرارة دور البطولة فيه، وهو “الرايات السوداء” بدلاً من “العائدون من داعش”.

مسلسل “الرايات السوداء” يقوم ببطولته إلى جانب أمير كرارة، عدد من الفنانين وهم: أمينة خليل، ومحمود عبد المغني، ومحمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبي، وميدو عادل، وصبري عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف. المسلسل من تأليف باهر دويدار في ثالث تعاون بينه وبين “كرارة” بعد مسلسل “كلبش” بأجزائه الثلاثة وإخراج أحمد نادر جلال.

وقد سافرت أسرة المسلسل إلى المملكة الأردنية لتصوير بعض المشاهد الخارجية هناك، وبعدها سيتوجه أبطال العمل إلى بلغاريا لاستكمال باقي المشاهد الخارجية للمسلسل، مع استكمال تصوير المشاهد في ديكورات متنوعة في القاهرة.

وتدور أحداث الجزء الجديد من المسلسل في إطار الحركة والإثارة، حول بعض القضايا من ملفات المخابرات المصرية، ويركز العمل بشكل عام على الدور الذي تقوم به المخابرات لحماية مصر من مخاطر الإرهاب، بعد تفكيك تنظيم “داعش” الإرهابي، وعودة عدد من الإرهابيين إلى بلادهم.

وذكر أمير كرارة أنه يعتز جداً لأن في مشواره الفني العديد الأعمال الوطنية مثل “كلبش”، ومن بعده “الاختيار1″، الذي له مكانة خاصة بالنسبة إليه، وهو عمل وطني بامتياز سلط الضوء على قضايا مهمة، ووقائع مدعومة بالحقائق والوثائق وتؤرخ لمجهودات وبطولات الجيش المصري ورجال الشرطة، وهذه المسلسلات تجسد حقيقة الإرهابيين، وتكشف الكثير من التفاصيل المهمة للمواطن المصري والعربي والمؤثرة في التاريخ.

وعن السينما ومشاريعه الجديدة كشف كرارة: “أستعد لتقديم الجزء الثاني من فيلم (كازابلانكا)، الذي قدمت الجزء الأول منه عام 2019 وحقق نجاحاً كبيراً، وشجعني على تقديم جزء ثانٍ من الفيلم مخرج الجزء الأول بيتر ميمي، وأيضاً الممثل أحمد فهمي الذي قدم في الجزء الأول دور المكسيكي، وسيكون البطل أمامي في الجزء الثاني.

وأضاف كرارة أن كتابة المعالجة الدرامية الأولى للمسلسل قد تمت، والعمل من تأليف هشام هلال الذي كتب “كازابلانكا 1″، والجزء الجديد يعتمد على التصوير في عدة دول مثل المغرب وإسبانيا. وتابع كرارة: “كنا بصدد تصوير مسلسل (عمر الناجي)، ولكن قررنا تحويله إلى فيلم، ولاسيما أن أحداثه تتطلب أن يكون عملاً سينمائياً أكثر من عرضه كمسلسل. والفيلم بطولة نور، كريم محمود عبد العزيز، سامي مغاوري، ودارين حداد، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.