شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء عرض مسلسل "أبو العروسة 3" والحلقة الأخيرة شهدت عودة طارق وزينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة dmc أمس الحلقة الأخيرة من مسلسل "أبو العروسة" والذى تصدرت تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث بعد عرضها أمس عبر منصة Watch it، إذ شهدت العديد من الأحداث التي تفاعل معها الجمهور.

شهد مسلسل أبو العروسة الحلقه 45 والأخيرة، أحداثاً مؤثرة ، حيث تزوج أكرم ومريم بعد قصة حبهما الطويلة، وخلال حفل زفافهما عرضوا فيديو مسجل برفقة طارق لإقناع زينة بالرجوع له، وبالفعل يعتذر لها عما بدر منه الفترة الماضية ويطالبها بالعودة إليه ويعدها بالمحافظة عليها، وتوافق زينة.

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" يكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزأين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وأخرجهما كمال منصور.