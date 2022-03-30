شكرا لقرائتكم خبر عن رغم رحيله منذ 12عامًا..أغنية لمايكل جاكسون تتخطى الـ900 مليون مشاهدة..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أنه ليس علي قيد الحياة، إلا أن أغاني ملك البوب مايكل جاكسون مازالت قادرة علي تحقيق مشاهدات مبهرة، حيث تخطت أغنية They Don’t Care About Us، 900 مليون مشاهدة علي موقع اليوتيوب، وذلك رغم طرحها من 12 عاما.



مايكل جاكسون

وكان قد اطلق المخرج والمنتج الأمريكي سبايك لي نسخة جديدة من كليب أغنية "They Don’t Care About Us" لملك البوب الراحل مايكل جاكسون لكن علي طريقة عام 2020 ، وهي المفاجأة التي حظيت باهتمام وسائل الإعلام من شتي أنحاء العالم، فقد ضم كليب " They Don’t Care About Us " الذي تم إطلاقه بالتزامن مع ذكري ميلاد مايكل جاكسون الـ 62 عدد من اللقطات التي تم تصويرها بالمسيرات الاحتجاجية " Black Lives Matter" لعام 2020 التي انتشرت بسبب مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية علي يد أحد رجال الشرطة ، و جاءت اللقطات لمعروضة بالكليب من عدد من المواقع المختلفة في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك ريو دي جانيرو وهلسنكي وأتلانتا وكيب تاونو غيرهم .

وفي بيان أكد سبايك لي : "للاحتفال بذكري ميلاد مايكل جاكسون ، قدمنا هذا الفيلم القصير " They Don’t Care About Us " علي طريقتنا لعام 2020 لمواصلة النضال من أجل المساواة للجميع " .