شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة الفنان الراحل عهدى صادق تتلقى العزاء بكنيسة مارمرقس كليوباترا .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقام اليوم الأربعاء 30 مارس عزاء الفنان عهدى صادق فى القاعة الكبرى بكنيسة مارمرقس (كيلوباترا) من الساعة السادسة مساء وحتي الساعة العاشرة مساء.

وقد وشُيع أول أمس جثمان الفنان عهدي صادق من الكنيسة الانجيلية بالقاهرة الجديدة، إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقطامية، وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنان محمود حميدة والفنانة نهال عنبر والفنان منير مكرم والفنانة سلوي محمد علي، والفنان أحمد كمال، الفنان محمود عبد الغفار.

وتوفى الفنان عهدى صادق صباح أول أمس الاثنين، عن عمر يناهز 72 عاماً، بعد صراع مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية داخل مركز القاهرة لأمراض الكلى.

عهدي صادق من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينات بأدوار صغيرة، تميز بأسلوبه الهادئ الرصين وموهبته المتميزة ووصلت أعماله إلى أكثر من 240 عملا فنيا متميزا.

لم يكن عهدي صادق من أصحاب البطولات المطلقة، لكنه دائما ما يؤدى الأدوار الصعبة التى تظل فى ذاكرة المشاهدين، خاصة التليفزيونية، إذ أثار البهجة فى نفوس الجمهور بأدواره فى أهم مسلسلات فترة الثمانينيات والتسعينيات فشارك فى "ليالى الحلمية" و"الشهد والدموع" و"رأفت الهجان" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"بوابة الحلوانى" وغيرها.

كان آخر أعماله دوره فى مسلسل "الفتوة" حيث جسد شخصية "عم مسعد" وقبله ظهر فى عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، هبة رجل الغراب، نصيبى وقسمتك، الجماعة 2، وغيرها