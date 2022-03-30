شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى وهند صبرى ينتهيان من تصوير آخر مشاهد فيلم "فضل ونعمة" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أسرة فيلم "فضل ونعمة" من تصوير آخر مشاهد العمل بالكامل فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، والفيلم من بطولة النجمين ماجد الكدوانى وهند صبرى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى.



اسرة الفيلم

ويظهر الكدوانى فى دور صاحب مطعم، ويتعرض لكثير من المواقف الطريفة، ويحمل اسم المطعم فضل ونعمة، والأحداث تدور فى أجواء هذا المطعم

فيلم "فضل ونعمة" يشارك فى بطولته كل من الفنان محمود حافظ ومحمد ممدوح الذى يظهر كضيف شرف، وهند صبرى وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام، ومرشح أن يعرض فى موسم عيد الفطر المقبل.

من ناحية أخرى يستعد النجم ماجد الكدوانى، لتقديم جزء ثانى من مسلسله "موضوع عائلى"، بعد نجاحه على إحدى المنصات الرقمية، وينتمى لنوعية 10 حلقات، وجارى عقد جلسات عمل بين بطل العمل ومؤلفيه للوقوف على التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير.