شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام فى زى مريض يركض بشوارع وسط البلد خلال مشهد من فيلم "عمهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان محمد إمام، خلال مقطع فيديو من فيلمه الجديد "عمهم" تم تداوله بصورة كبيرة علي السوشيال ميديا من قبل رواد مواقع التواصل، ممن تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير خاصة مع ظهور الفنان محمد إمام وهو يركض بسرعة أثناء تصوير مشهد في الفيلم وكأنه كان يتحضر لإجراء عملية جراحية.

محمد إمام ظهر خلال الفيديو وهو يهرول مُسرعاً في أحد الشوارع وسط صيحات جمهوره أثناء ترقبه للمشهد.

يذكر أن فيلم"عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، وكل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتى وآيتن عامر.



الفنان محمد امام

وكان الفنان محمد إمام، شارك متابعيه وجمهوره بصورة له بالشعر الأصفر في آخر ظهور له عبر منصات السوشيال ميديا، عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، ليضيف في التعليقات حساب كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، وكتب قائلاً: "الغزالة رايقة، ما الناس الحلوة سايقة"، ليستقبل إمام الكثير من التعليقات التي شبهته بمطرب التراب مروان موسي.