مصطفى درويش يعلن وفاة خاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الفنان مصطفى درويش عن وفاة خاله سمير حسين، اليوم الأربعاء، وذلك عبر صفحته في موقع فيسبوك.

الفنان مصطفى درويش، أعلن عن الوفاة، وكتب: "البقاء لله وحده، توفي خالي الأستاذ سمير حسين سعيد، الله يرحمك، آخر خال ليّا في عيلة أمي، الله يرحمك، سلم على أمي والحبايب".

درويش، أثار مؤخرا الجدل، عقب سخريته من الفنانة شيرين رضا، التي علقت خلال ظهورها في برومو برنامج "حبر سري" على انسحابه من فيلم "الملحد"، مؤكدة إنها لا تعرفه.

وكتب درويش، ساخرا: "معلش السن ربنا يديكي الصحه وفي فرق بينا اجيال كتير هتعرفي مين ولا مين".