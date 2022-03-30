بعد صفعة الأوسكار.. عرض بـ30 مليون دولار لويل سميث وكريس روك لدخول حلبة ملاكمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

عرض منظم مباريات الملاكمة جيك بول، على النجم العالمي ويل سميث والفكاهي كريس روك، 15 مليون دولار لكل منهما لدخول الحلبة وتسوية خلافاتهما، وذلك بعد صفعة الأول للثاني خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وحسب "رويترز"؛ قال بول الذي يدير شركة "موست فالايابول بروموشنز" عبر موقع "تويتر": "صار جاهزا لدي 15 مليون دولار لويل سميث و15 مليون دولار لكريس روك.. دعونا نفعل ذلك في أغسطس".

كان ويل سميث قام بصفع الممثل الكوميدي كريس روك، أثناء تقديم الأخير واحدة من فقرات حفل الحدث الفني الأبرز على الإطلاق في العالم، حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الرابعة والتسعين، والذي أقيم على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

ردة فعل ويل، جاءت نتيجة لسخرية كريس من زوجة الأول جادا بينكيت، إذ حضرت الحفل وهي حليقة الرأس، واعتبر ويل كلمات زميله قلة احترام لزوجته، وعند عودته لمكانه إلى جوار الحضور، واصل هجومه، في حين حافظ كريس على ثباته واستكمل فقرته.

واعتذر ويل سميث، عن الواقعة، وقال في بيان نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "إن العنف بجميع أشكاله سام ومدمر.. كان سلوكي في حفل توزيع جوائز الأوسكار الليلة الماضية غير مقبول ولا يغتفر.. النكات على حسابي هي جزء من الوظيفة، لكن النكات حول حالة (جادا) الطبية كانت أكثر من أن أتحملها، وكان رد فعلي عاطفيًا.. أود أن أعتذر لك علنًا يا كريس.. كنت خارج الخط وكنت مخطئا.. أشعر بالحرج وأفعالي لم تكن مؤشرا على الرجل الذي أريد أن أكونه.. لا مكان للعنف في عالم الحب واللطف.. أود أيضًا أن أعتذر للأكاديمية ومنتجي العرض وجميع الحاضرين وكل من يشاهده حول العالم.. أود أن أعتذر لعائلة ويليامز وعائلة الملك ريتشارد.. يؤسفني بشدة أن سلوكي قد لوث ما كان رحلة رائعة لنا جميعًا".

ويل سميث فاز بجائزة أفضل ممثل عن دوره في "الملك ريتشارد".