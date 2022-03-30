هبة أحمد حلاوة ترثي والدها: "رد عليا وكلمني.. قوم طمني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

رثّت الشاعرة هبة أحمد حلاوة، والدها الفنان الدكتور الراحل عن عالمنا ظهر يوم الجمعة، بعد صراع مع المرض ومضاعفات فيروس كورونا، عن عمر 73 عاما.

ونشرت هبة، صورة والدها عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، وعبرت عن حزنها بكلمات قالت فيها: "أنا بحلم حلم سخيف.. حلم مخيف.. قال إيه يا لطيف! سيبتني وحدي.. في شارع ضلمة.. وبصوت متحاش.. من هول الصدمة.. بصرخ جوايا وبناديك.. فجأة في أوضة إنعاش.. بفتح عيني وألاقيك.. متمدد في سكون مرعب.. عمال صدرك ينزل ويقب.. بس بفعل الخراطيم.. فبقولك قوم يا لئيم!".

أضافت: "قوم يا أحمد يا حلاوة.. رد عليا وكلمني.. قوم طمني.. مفيناش من لعب.. طب فتح عينك عشمني.. قول هبقى كويس بالكدب.. ليه ناوي تفارق وتسيبني؟! فجأة المشهد يتحول.. وبقدرة قادر لجنازة.. قلبي معاكي يا أستاذة.. دا في جنة ونعيم.. أهو قابل رب كريم.. راح للي أحن عليه منا.. كلنا ماشيين هو سبقنا.. ووشوش تبكي.. ووشوش تنعى.. ووشوش باين في عينيها الزيف.. أتاريه نازل على الدنيا دي ضيف.. كان فيها خفيف.. وبدون تكليف.. خارج منها بقلب نضيف.. زي ما كان دايما يدعي".

أحمد حلاوة من مواليد 7 يناير 1949، وهو ابن شقيق الفنان الكبير الراحل فايز حلاوة، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات عام 1969، كما حصل على شهادة الدبلوم من معهد ليوناردو دافينشي بالقاهرة في الديكور، وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية في التمثيل والإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، وحصل على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالي للفنون المسرحية في الإخراج عام 1990، وحصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينما ببوخارست في رومانيا.

تدرج أحمد حلاوة في عدة مناصب منها معيد في قسم التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأخصائي مسرح بالثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة، وقام بتدريس المسرح بكلية التربية النوعية، وعمل مخرجاً بالمسرح القوي ومشرفاً فنياً لمسرح الطليعة، وساهم في إنشاء قسم علوم المسرح بكلية الآداب جامعة حلوان كأستاذ في قسم التمثيل والإخراج، وقام بإخراج وتأليف العديد من المسرحيات التي مثلت مصر في المهرجانات العالمية والمحلية وحصل على العديد من الجوائز الفنية.

وشارك أحمد حلاوة في العديد من الأعمال الفنية منها: "دموع في عيون وقحة، رأفت الهجان، اللص والكتاب، أهل كايرو، ضل راجل، الاختيار، النمر، الأخ الكبير، توأم روحي" وغيرها، وآخر أعماله فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" العام الماضي.