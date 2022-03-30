برامج ومسلسلات متنوعة.. الخريطة الكاملة لراديو مصر في رمضان 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

انتهت أميمة شكري رئيس الإدارة المركزية للأخبار والمشرف على "راديو مصر"، من خريطة الإذاعة خلال شهر رمضان 2022، والتى تتنوع ما بين البرامج المتنوعة والمسلسلات الإذاعية.

وأكدت شكري، أنها كانت حريصة على استهداف كافة الشرائح العمرية، في اختيار الأعمال الإذاعة سواء برامج أو المسلسلات التي تذاع على "راديو مصر" في رمضان 2022، وجاءت على النحو التالي:

- برنامج "المفتي" مع فضيلة الدكتور شوقي علام.

- برنامج "أبواب الخير" مع د. عمرو الليثي.

- برنامج "شوف ياكسلانس" مع كريم كوجاك.

- برنامج "حزرو هزروا "مع زياد علي.

- برنامج "معمل أبحاث" مع علا بكر.

- مسلسل "مونتي يارب ولبنى زاد" مع أحمد منتصر ولبنى فوزي. (سيمي دراما)

-مسلسل "أنا وأخويا على ابن عمه" مع سامح حسين ومروة عبد المنعم.

- مسلسل "فريدة وزغلول" مع نسرين وأحمد موجي. (سيمي دراما)

- مسلسل "آدم وحورية" مع بيومي فؤاد وحورية فرغلي.

- برنامج "سلامة مزاجك" مع منة المصري.

- برنامج "في الطابور" مع راندا الهادي.

-برنامج "كتر خيرك" مع محمد أيمن.

- برنامج "عيادة مصر" مع نسرين عكاشة.

- "المسحراتي" قبل كل آذان.

- برنامج "طلعت شمس النهاردة" مع دينا صلاح الدين.

- برنامج "ع الأصل دور" مع حازم البهواشي".

- برنامج "الصالحون" مع رامي سعد.

- برنامج "راديو مصر الخير" مع لبني فوزي وأحمد منتصر.

- برنامج "فادعوه بها" مع سامح رجب.

- برنامج "علماء عبر الزمن" مع جلال حبيش.

- برنامج "بداية صح" مع محمد بركة.

- برنامج "عربيتي" مع هشام الزيني.

- برنامج "مطبخ غالية" مع الست غالية.