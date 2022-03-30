قطط معدلة جينياً تجنّب أصحابها الحساسية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 04:16 مساءً - منذ دقيقة واحدة

الآن أصبح بإمكان محبي القطط الذين يعانون من الحساسية أن يحصلوا على حيوان أليف معدل جينياً لا يجعلهم يعطسون.

اذ يعاني ما يصل إلى 15 بالمائة من الأشخاص من أعراض مثل احمرار العين عند الاقتراب من القطط. لكنّ العلماء اقتربوا من إنشاء قطط مضادة للحساسية.

استهدف العلماء بروتيناً ‘لزجاً’ يسمى فل دي 1، والذي يعتقد أنه يسبب 60 إلى 90 في المائة من الحساسية.

ويتواجد البروتين في لعاب القطة وجلدها، ويعلق على فرائها عندما يتم مداعبتها وفي الهواء عندما يتساقط شعرها.

باستخدام أداة تحرير الجينات تسمى كريسبر، والتي تعمل مثل المقص الجزيئي، تخلص الباحثون من جينين ينتجان البروتين المزعج في الأنسجة من 50 قطة مخصية.

كما يأمل الباحثون في السنوات الخمس المقبلة، في إنتاج حيوان أليف للأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

وقالت الدكتورة نيكول براكيت، التي قادت الدراسة لشركة الأبحاث الأمريكية إنبيو:”إنّ أسلوبنا لا يقلل الأعراض فحسب، بل يزيل البروتين الذي يسبب الحساسية تماماً.”

ووجدت الدراسة، التي نشرت في مجلة كريسبر، أنّ الجينات المستهدفة ربما لا تحتاجها القطط لأنها تختلف اختلافاً كبيراً بين الحيوانات الأليفة والقطط الغريبة ذات الصلة البعيدة مثل الأسود.

لا يوجد حتى الآن قطط مضادة للحساسية، على الرغم من أنّ السلالات الخالية من الشعر مثل “سفينكس” قد تكون أقل مشكلة.

إنّ الخطوة التالية هي إنشاء أجنة قطط معدلة، عبر إزالة الجينات التي تسبب الحساسية.