الموت يفجع الفنانة ” عفاف شعيب “

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 مارس 2022 03:57 مساءً - أعلن الفنان ” محمود عامر ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة شقيق الفنانة ” عفاف شعيب ” صباح اليوم الأربعاء .

فكتب محمود عامر في منشوره مقدما التعازي لزميلته عفاف شعيب : ” شقيق الفنانة عفاف شعيب في ذمة الله .. إنا لله وإنا إليه راجعون ” .

وتابع : ” والجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة .. البقاء لله والدوام لله .. خالص العزاء والمواساة ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ” .