شكرا لقرائتكم خبر عن جدل حول صفعة ويل سميث لكريس روك.. هل كانت مزيفة لزيادة المشاهدات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غمرت نظريات المؤامرة وسائل التواصل الاجتماعي في أعقاب واقعة ويل سميث وكريس روك بحفل توزيع جوائز الأوسكار، فحسب ما نشر موقع independent فإنه على الرغم من البيان الرسمي للأكاديمية، واعتذار سميث العلنى، وإدانة الحاضرين فى أوسكار، والرواية المسرحية التى انتشرت جميع أنحاء العالم، أشار بعض مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى إلى أن الواقعة كانت مدبرة في محاولة لإنعاش أرقام مشاهدى حفل توزيع جوائز الأوسكار، والتى انخفضت فى الـ 3 سنوات الماضية.



ويل سميث وكريس روك

وحسب التقرير شارك أمس أحد مستخدمي تويتر صورة مكبرة لوجه روك عندما ضربه سميث، مما أوضح أن الممثل الكوميدى كان يرتدى "وسادة الخد" لتخفيف الضربة، وتم التعليق على الصورة بـ "يمكنك رؤية وسادة خد صغيرة داخل فم كريس روك، نعم، انها المؤامرة ".

كما أوضح موقع Gizmodo المختص بمجال التكنولوجيا أن ظهور "وسادة الخد" من خلال صورة ليس دقيقا على الاطلاق.



الصفعة

وعلي جانب آخر أرسلت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة رسالة إلى أعضائها تتناول الحادث الذي وقع في حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء الأحد، عندما صعد ويل سميث إلى المسرح وصفع كريس روك بعد أن أدلى الممثل الكوميدي بمزحة حول مظهر جادا بينكيت سميث.

ويل سميث وزوجته في حفل الاوسكار

تنص الرسالة، التي حصل عليها موقع فارايتى، على أن قيادة الأكاديمية "مستاءة وغاضبة" من المشاجرة، والتى طغت على احتفال مجتمع صناعة السينما، ونص الخطاب على "كان من المفترض أن يكون البث التلفزيوني لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 يوم الأحد بمثابة احتفال بالعديد من الأفراد في مجتمعنا الذين قاموا بعمل رائع في العام الماضي..و نشعر بالاستياء والغضب لأن تلك اللحظات طغت عليها السلوك غير المقبول والضار على خشبة المسرح من قبل أحد المرشحين".

وأضافت الرسالة "مجلس حكام الأكاديمية سيتخذ الآن قرارًا بشأن الإجراء المناسب للسيد سميث، وحسب تقرير الموقع أعضاء الاكاديمية ينون الاجتماع مساء اليوم الأربعاء ومن المتوقع مناقشة الحادث.