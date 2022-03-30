شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان شقيق الفنانة عفاف شعيب من مسجد السيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الممثل محمود عامر على تقديم العزاء للفنانة عفاف شعيب في وفاة شقيقها، من خلال حسابه على موقع فيس بوك، حيث أعلن الخبر من خلال بوست وجه فيه التعزية للفنانة الكبيرة، وكتب : " شقيق الفنانة الكبيرة عفاف شعيب في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".



محمود عامر على فيس بوك

وتم تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة



يذكر أن آخر أعمال الفنانة عفاف شعيب هو مشاركتها فى بطولة حدوتة "مريم" من بطولة الطفلة ريم عبد القادر، رشا مهدى، إسلام حافظ، عفاف شعيب، سلوى عثمان، حسام فارس، وأخرون، إخراج حسام معتز، وإنتاج مها سليم.

حدوتة "مريم" أتت ضمن أحداث مسلسل "زى القمر"، بطولة الطفلة ريم عبد القادر، وعرض فى العام الماضى.