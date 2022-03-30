سمية الخشاب تثير الجدل بنصيحتها للجمهور بعد خسارة منتخب بلادها أمام السنغال

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 مارس 2022 02:44 مساءً - شاركت الفنانة ” سمية الخشاب ” متابعيها عبر حسابها على موقع تويتر بتغريدة وجهت من خلالها نصيحة للجمهور من أجل مواجهة وتخفيف التوتر والحزن الذي يمرون به عقب هزيمة منتخب مصر أمام منتخب السنغال .

وذلك في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب عبد الله واد بداكار في إياب المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم قطر 2022 والتي انتهت بفوز منتخب السنغال بركلات الترجيح (3-1) ويحصد بطاقة التأهل .

وقالت سمية الخشاب في تغريدتها : ” متحرقوش دمكوا علي الماتشات، كفاية حياتكم واللي فيها .. مفيش حاجة مستاهلة .. دقي يا مزيكا وقوموا ارقصوا ” .