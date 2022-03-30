مي عز الدين لهذا الفنان : ” وحشتني “

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 مارس 2022 02:44 مساءً - وجهت الفنانة ” مي عز الدين ” رسالة إلى الفنان ” أحمد زاهر ” أعربت من خلالها عن إشتياقها للعمل معه ومشاركته لها في عمل فني جديد .

فنشرت مي عز الدين صورة لأحمد زاهر عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري وأرفقتها بتعليق أشارت به إلى تمنيها مشاركته لها بمسلسلها ” جزيرة غمام ” .

فكتبت في تعليقها قائلة : ” وحشتني يا زاهر .. كتيبة التمثيل اللي أنا فيها دي كان ناقصها أنت ويعلنوا الحرب ” .

وتشارك مي عز الدين في بطولة مسلسل جزيرة غمام إلى جانب كلا من : طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وأحمد أمين ورياض الخولي وغيرهم .. ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2022 .