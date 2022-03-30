بعد تداول صور قبلاتها مع طليقها أحمد الفيشاوي .. ندى الكامل تكشف عن ارتباطها : ” حياتي فيها إنسان ميحبش كده أبدا “

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 مارس 2022 02:44 مساءً - أعربت ” ندى الكامل ” عن إنزعاجها الشديد من تداول الصور التي تجمعها بطليقها الفنان ” أحمد الفيشاوي ” وهو يقبلها على السجادة الحمراء وتشبيهها بقبلات نجمة تليفزيون الواقع ” كورتني كارداشيان ” وخطيبها ” ترافيس باركر ” في حفل توزيع جوائز الأوسكار .

حيث أكدت ندى الكامل في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام على أن هذه الصور تتعلق بفترة قد انتهت من حياتها بعد قرارها بالانفصال عن أحمد الفيشاوي مطالبة بمراعاة حياتها الشخصية وعدم الخوض فيما مضى خاصة بعد ارتباطها بشخص آخر .

فكتبت في منشورها قائلة : ” خلاص بقى وعيب كده، دي دلوقت منطقة أعراض، والليلة دي خلصت وراحت، وأنا ست مشيت بأدبي واحترامي، مش كل شوية حد هيضايقني بحاجة زي دي .. أنا بتضايق وبحس كأني مخدتش قرار إن الناس تنساني ” .

وتابعت ندى الكامل : ” وكأني معملتش حاجة ولا حاولت جاهدة إني أمشي واختار الراحة، ولو مش هاممكوا أنا الرجاء المحافظة على اللي حواليا وإن فيه شخص أو ناس لما بتشوف الكلام ده بيزعلوا لأنه فات وأنا قفلت عليه وبدأت حياة وصفحة جديدة وحب وراحة كنت بتمناها ” .

وأضافت : ” الرجاء الحفاظ على اختياري وتبعاته، ومرة تانية حياتي فيها إنسان ميحبش كده أبدا وأنا ممنونة له أنه تخطى الحاجز ده، بلاش خوض في اللي عدى وكان بإرادتي إني أعديه، ودي مش أول مرة أشوف حاجة زي دي وبعدي كتير بس كان لازم وقفة شوية، أنا مبقتش مادة إعلامية ولا بحاول أكون ” .