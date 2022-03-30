“أمان أمان”.. أصالة تطرح فيديو كليب “فرح شام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن النجمة السورية أصالة مازالت تعيش شعور السعادة بزفاف ابنتها شام، الذي مضت عليه 4 أيام، إذ مازالت تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعض المقتطفات من حفل الزفاف الأسطوري.

وقبل ساعاتٍ قليلة، شاركت النجمة السورية مقطع فيديو ترويجياً لفيديو كليب أغنيتها “أمان أمان”، التي غنّتها خصيصاً لتلك المناسبة.

وتضمن الفيديو كليب مشاهد من حفل زفاف شام إلى عريسها أحمد هلال، والتي تنوعت بين لقطاتٍ للعروسين أثناء إطلالتهما الأولى على الحضور، ولقطاتٍ للحضور الذين كان من بينهم أشقاء شام، ووالدتها، وزوج والدتها الشاعر العراقي فائق حسن.

وعلقت أصالة على ذلك المقطع الترويجي بكلماتٍ من الأغنية، حيث قالت: “في ليلتِك يا بنت قلبي وضِيا العين.. بنتـي وصديقة عمري وأختي وأمّي..استمعوا إلى أغنيتي (أمان أمان) على قناتي الرسمية على يوتيوب”.

ولاقى هذا المقطع تفاعلاً واسعاً من قبل متابعيها، الذين تمنوا لشام السعادة الكبيرة والدائمة، مباركين لوالدتها، وداعين لها أن تفرح بباقي أبنائها.

وقبل هذه الأغنية، أطلقت أصالة أغنية “شكراً” من مسرح برنامج “الدوم” في حلقته النهائية، ونشرت النجمة السورية مقطعاً منها عبر حسابها في “إنستغرام”، أرفقته بتعليقٍ أهدت فيه الأغنية لكل أصدقائها وأحبائها وكل من يدعمها.

وعلى صعيدٍ آخر، كان فائق حسن زوج الفنانة السورية قد تغزّل بها في صورةٍ رومانسية جمعتهما، نشرها عبر حسابه في “إنستغرام”، وأرفق بها تعليقاً أكد فيها أنه موجودٌ إلى جانب زوجته؛ كي تظل تبتسم، واصفاً إياها بأنها كل أسباب سعادته.

وأضاف فائق حسن، في رسالته الشاعرية، أنه يتمنى أن تتحول الكلمات لمشاهد كي تعرف زوجته أصالة حجم الجمال الذي يقف أمامه، وكيف يراها، ويشعر بها، مختتماً قوله بكلمة “جوزتي”، وهو اللقب الذي يناديها عادةً به.