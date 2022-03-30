طيلقة أحمد الفيشاوي توضح بشأن تداول صورها معه بعد الانفصال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة من الغضب عاشتها ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بسبب تشبيه قبلاتها على السجادة الحمراء مع طليقها بقبلات نجمة تلفزيون الواقع كورتني كاردشيان وخطيبها ترافيس باركر، في حفل توزيع جوائز الأوسكار.

ونشرت ندى الكامل، عبر حسابها بـ”إنستغرام”، رسالة شديدة اللهجة لمتداولي الصور، كاتبة: “خلاص بقى، وعيب كده، دي دلوقت منطقة أعراض، والحياة دي خلصت وراحت، وأنا ست مشيت بأدبي واحترامي، مش كل شوية حد هيضايقني بحاجة زي دي”.

وأضافت الكامل: “أنا بتضايق وبحس إني كأني مخدتش قرار إن الناس تنساني.. وكأني معملتش حاجة ولا حاولت جاهدة إني امشي وأختار الراحة ولو مش هاممكوا أنا الرجاء المحافظة على اللي حواليا، وإن فيه شخص أو ناس لما بتشوف الكلام ده بيزعلوا لأنه فات وأنا قفلت عليه وبدأت حياة وصفحة جديدة وحب وراحة كنت بتمناها”.

واختتمت الكامل: “الرجاء الحفاظ على اختياري وتبعاته ومرة تانية حياتي فيها إنسان ميحبش كده أبداً وأنا ممنونة ليه إنه تخطى الحاجز ده.. بلاش خوض في اللي عدى وكان بإرادتي إني أعديه.. ودي مش أول مرة أشوف حاجة زي دي.. بعدي كتير بس كان لازم وقفة شوية.. أنا مبقتش مادة إعلامية ولا بحاول”.

يذكر أن نادية الكامل (ندى الكامل) أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان أحمد الفيشاوي يوم 21 ديسمبر الماضي، بعد زواج استمر لمدة 4 سنوات.