شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل النهائي لمجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو»، أولى اجتماعاتها في مقر الجمعية بوسط القاهرة، لتشكيل هيئة المكتب واختيار رؤساء وأعضاء اللجان المنبثقة.

وشهد الاجتماع، حضور الدكتور مدحت العدل، رئيس الجمعية، وأعضاء المجلس الشعراء فوزي إبراهيم، ومحمود عبد العزيز، وعمر الجبيلي، ومحي حوار، ومصطفى مرسي، والملحنين حسن دنيا، وحسن إش إش، وشريف حمدان، ومصطفى عوض وماجد عرابي.

اختيرالشاعر فوزي إبراهيم، أمينًا عامًا للجمعية بالتزكية، والملحن ماجد عرابي أمينًا للصندوق بالتزكية، بينما انتخب الشاعر عمر الجبيلي نائبًا للرئيس، والشاعر محمود عبد العزيز، نائبًا للأمين العام.

أما عن لجان المجلس المنتخب، فسيترأس الملحن حسن دنيا لجنة الرعاية، ويعاونه كلّ من الملحن ماجد عرابي، والشاعر محمود عبد العزيز، أما لجنة القيد فسيترأسها الشاعر محي حوار، وضمت في العضوية كلّ من الملحن شريف حمدان والملحن حسن دنيا، أما الشاعر مصطفى مرسي فسيترأس لجنة التظلمات وسيتضمن عضويتها كلّ من الملحن ماجد عرابي والملحن حسن إش إش.

وسيترأس الملحن مصطفى عوض لجنة التحديث، وسيعاونه فيها كلّ من الملحن شريف حمدان، والملحن حسن إش إش، أما لجنة تنمية الموارد فسيترأسها الملحن حسن إش إش وسيعاونه فيها الشاعر عمر الجبيلي والملحن حسن دنيا.

أما الشاعر محمود عبد العزيز فسيترأس لجنة العلاقات العامة والإعلام، وسيعاونه فيها الشاعر فوزي إبراهيم، والشاعر عمر الجبيلي.

وبهذا قد تشكلت اللجنة التنفيذية لجمعية المؤلفين والملحنين من هيئة المكتب رئيس المجلس الشاعر مدحت العدل والأمين العام الشاعر فوزي إبراهيم، وأمين الصندوق الملحن ماجد عرابي، وعضوي المجلس الملحن شريف حمدان والشاعر مصطفى مرسي.

يذكر أن انتخابات جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين لدورة 2022/2026 عقدت في الثامن عشر من شهر مارس الجاري بساقية الصاوي بحضور ما يقرب من 200 عضو.