شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان حمدي السيد يشارك فى المهرجان الدولى للأفلام القصيرة بفيلم " شياكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان والمخرج حمدي السيد بفيلمه الروائي القصير " شياكة " في المهرجان الدولي الإلكتروني للأفلام القصيرة الذي انطلق يوم 28 مارس ويستمر حتي يوم 28 مايو ، ويشارك في مسابقته أفلام روائية قصيرة من كل الدول بشرط أن لا تزيد مدة الأفلام عن 25 دقيقة ، وأن تكون الأفلام بلغتها الأصلية وأن تكون مترجمة إلى اللغة الإنجليزية ، وجوائز المهرجان هي : (أفضل فيلم-أفضل مخرج-أفضل سيناريو-أفضل ممثل-أفضل ممثلة-جائزة حاتم علي لأفضل فيلم سوري قصير ).

فيلم " شياكة " من تأليف حسن أبو العلا، و تصوير عبدالله محمد، ومونتاج أحمد شرف الدين، وإعداد موسيقي سامح توفيق وإخراج حمدي السيد ، وبطولة عبد الفتاح البلتاجي ، وتجربة الفيلم تستلهم أفلام عصر السينما الصامتة، وتقدم محاولة مميزة للحكي الممزوج بالحنين للماضي ببراءته، وبراعته.

يذكر أن الفنان حمدي السيد عضو في فرقة استديو الممثل مع النجم محمد صبحي وقدم معه الكثير من الاعمال التليفزيونية والمسرحية ، وكانت آخر مشاركاته كممثل في مسرحية " نجوم الظهر " مجسدا دور سلكاوي المدير المالي بإحدي القنوات الفضائية الخاصة .