شكرا لقرائتكم خبر عن عرض بـ 30 مليون دولار لـويل سميث وكريس روك لدخول حلبة الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض جيك بول منظم مباريات الملاكمة على النجم العالمي ويل سميث ومقدم البرامج كريس روك، مبلغ 15 مليون دولار لكل منهما مقابل الدخول إلى حلبة الملاكمة وتسوية خلافاتهما بعد أن صفع سميث روك خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار يوم الأحد الماضي.



ويل سميث وكريس روك

وكتب بول حسب موقع وكالة رويترز، الذي يدير أكثر العروض الترويجية في الملاكمة ، على تويتر: "هناك 15 مليون دولار من أجل ويل سميث و 15 مليون دولار لكريس روك جاهزين للانطلاق..دعونا نفعل ذلك في أغسطس"، وقدم "بول" هذا العرض بشرط دخول حلبة الملاكمة وخوض نزال لحل الخلاف بينهما.

وعلي جانب آخر أرسلت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة رسالة إلى أعضائها تتناول الحادث الذي وقع في حفل توزيع جوائز الأوسكار مساء الأحد، عندما صعد ويل سميث إلى المسرح وصفع كريس روك بعد أن أدلى الممثل الكوميدي بمزحة حول مظهر جادا بينكيت سميث.

ويل سميث وزوجته في حفل الاوسكار

تنص الرسالة ، التي حصل عليها موقع فارايتي ، على أن قيادة الأكاديمية "مستاءة وغاضبة" من المشاجرة، والتي طغت على احتفال مجتمع صناعة السينما، ونص الخطاب علي "كان من المفترض أن يكون البث التلفزيوني لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94 يوم الأحد بمثابة احتفال بالعديد من الأفراد في مجتمعنا الذين قاموا بعمل رائع في العام الماضي..و نشعر بالاستياء والغضب لأن تلك اللحظات طغت عليها السلوك غير المقبول والضار على خشبة المسرح من قبل أحد المرشحين ".

وأضافت الرسالة "مجلس حكام الأكاديمية سيتخذ الآن قرارًا بشأن الإجراء المناسب للسيد سميث، وحسب تقرير الموقع أعضاء الاكاديمية ينون الاجتماع مساء اليوم الأربعاء ومن المتوقع مناقشة الحادث.