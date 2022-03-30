شكرا لقرائتكم خبر عن مغني BTS جونقكوك يتصدر التريند بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر المغني العالمي جونقكوك أحد أعضاء فرقة BTS قوائم البحث، وذلك بعد أن تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا بمجرد أن وصل إلى لاس فيجاس مؤخرًا، وسط حالة دعم ومساندة من قبل جمهور الفرقة وتمنياتهم له بالشفاء العاجل.



المغني العالمي جونقكوك

وحسب الديلي ميل قالت المسؤولة عن إدارة أعمال الفرقة الكورية الجنوبية، في بيان أن اختبار Jungkook كان سلبيًا في كوريا الجنوبية، إلا أنه عندما وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل المشاركة في عدة حفلات هناك، شعر جونقكوك أحد بألم بسيط في حلقه وهو ما جعله يخضع للفحص الخاص بفيروس كورونا والذي جاءت نتيجته إيجابية.

نجم فرقة BTS الشاب يخضع حاليًا للحجر الصحي، كما أنه لا يعاني من أي أعراض شديدة، ولم يشعر سوى بالتهاب خفيف في الحلق، وتتم مراقبة حالته الصحية أولًا بأول، وتمنى عدد كبير من جمهور الفرقة الشفاء التام للنجم الكوري الشاب وعودته مجددًا لمشاركة باقي نجوم الفرقة في حفلاتهم، فيما نشر جونقكوك مقطع صوتي عبر خاصية القصص القصيرة بانستجرام، وبدا صوته فيها متعبًا قليلًا إلا أنه طمأن الجمهور على حالته الصحية.