ليس عادل إمام ولا سعيد صالح.. نجم كوميدي كان يتم دعوته لحفل عيد ميلاد مبارك كل سنة.. لن تتوقعه أبدًا!

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 مارس 2022 11:50 صباحاً - يسعى نجوم الفن دائمًا للتودد لأصحاب النفوذ والشخصيات السياسية، فتلك الطريقة تحميهم وتعلوا بمكانتهم في الوسط، لكن هل منطقي أن يحدث العكس؟.. هل من الممكن أن ترغب شخصية سياسية بدرجة رئيس جمهورية، للتقرب من نجوم الفن وتوثيق علاقة صداقة معهم؟

والفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله، الذي كانت من المعروف علاقته الوثيقة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وتداولت أنباء كثيرة إن علاقة شخصيّة ربطت بين الفنان الراحل المنتصر بالله وبين الرئيس السابق حسني مبارك، حتى أنه أطلق عليه لقب «مضحكاتي مبارك».

الفنان الراحل المنتصر بالله

وفي أحد الحوارات الصحفية، رد المنتصر بالله على تلك الشائعات، وقال: «كانت تتم دعوتي في بعض المناسبات العائلية الخاصة بالرئيس السابق مبارك، وتحديدًا في عيد ميلاده ولم أكن وحدي في هذه المناسبات العائلية، فقد كان هناك عدد من الشخصيات من دفعته في القوات الجوية وبعض الوزراء المقربين للعائلة، ولكني كنت بالفعل الوحيد من الوسط الفني وهذه الدعوات كانت قائمة على علاقة ود واحترام ليس أكثر».

رد المنتصر بالله ضاحكًا على الشائعة التي قالت إنه استقل طائرة الرئاسة لأكثر من 250 رحلة، وقال في حوار صحفي نُشر في جريدة «الشرق الأوسط»: «ده على اعتبار أن الرئيس كان مقضي حياته في الطيارة؟ لا لم يحدث وكل ما قيل من هذا الكلام مبالغات لا أساس لها من الصحة، أنا لم أركب الطائرة مع مبارك في حياتي كلها غير مرتين، مرة عند افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي ومرة في زيارة ميدانية لتوشكى».

وتذكر «إفيه» كوميدي دار بينه وبين مبارك، وقال: «أثناء زيارتنا لتوشكى، أحضر المرافقون لمبارك سمكا كبير الحجم جدا نتاج المزارع السمكية هناك، فقلت له: (هل هذا سمك حقيقي يا ريس)، فقال لي (أيوه)، فقلت له بعفوية (إذن هذا سمك والله العظيم) فضحك بشدة وقال لي (خد لك منه سمكتين وأنت راجع مصر) فقلت له: طيب حضرتك تعرف حد الطيارة على الوزن؟ فضحك مجددًا من قلبه».

نفى المنتصر بالله أي علاقة شخصية بينه وبين مبارك، أثناء الغيبوبة التي تعرض لها، يناير 2008، لم يعرض عليه مبارك المساعدة «اتصل بي جمال مبارك مرتين أثناء وجودي في الغيبوبة وسأل زوجتي (عايزين حاجة) فشكرته ولم يحدث أكثر من ذلك».

ورغم علاقة المنتصر بالله بالرئيس الراحل مبارك، إلا أنه كان يدعم ثورة 25 يناير، ويُردد: «أنا مع الثورة، ولكني تعاطفت مع مبارك وتأثرت من الناحية الإنسانية في أن يعامل بطريقة لا تليق مع الأخذ في الاعتبار المرض وكبر السن».

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