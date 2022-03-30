خبر مؤسف جدًا عن الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 مارس 2022 11:50 صباحاً - بعد أيام من نقله للعناية المركزة اتهم الموسيقار أحمد عبدالرحمن أبو زهرة، المستشفى التي نقل إليها والده، الفنان المصري الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، بعدم الاهتمام بحالته منذ وصوله.

وقال أحمد عبدالرحمن أبو زهرة، في مداخلة بـ “برنامج الحكاية”، مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر قناة MBC مصر: والدي وقع في البيت من حوالي أسبوع وكنت معه وكانت وقعة خفيفة لم أتصور تسببها في أي مشاكل، وبعدها قام وتكلم معنا وأكلنا معا، وفي اليوم الثاني حدثت أشياء غريبة وأحيانا لم يكن في وعيه تمامًا، واعتقدت أن هذه الحالة بسبب الأدوية الموصوفة له من طبيب المخ والأعصاب.

وتابع: “الطبيب أخبرنا بأن والدي عنده جفاف وبحاجة لشرب الماء بكثرة وللمشي، وحاولنا مساعدته على المواظبة على التعليمات لكن حدثت مضاعفات بعد وقوعه، وتطور الجفاف إلى رفضه الأكل والشرب، واضطررنا إلى نقله للمستشفى والعناية المركزة وكان لا ينام على مدى يومين”.

وأضاف : تم نقله للمستشفى يوم الخميس الماضي وبدأ يتحسن وتكلمت معه أنا وأختي، ولكن توقف تحسنه بعد ذلك، والأطباء لا يقولون لنا أي شيء مفيد، ويومي الجمعة والسبت لم يكن هناك أي اهتمام بحالته في المستشفى أو رعاية مركزة كما أعرفها، واليوم حصل بعد الاهتمام وأخبرونا بإصابته بميـكروب في المعدة لم يكن مصـابا به عند دخوله، واتفقت مع إخوتي على نقله إلى مستشفى آخر.

وطالب الدولة بنقله لإحدى المستشفيات قائلًا: أتمنى أن تتدخل الدولة لعلاجه في أحد المستشفيات، خاصة وأن وضعه يسوء بعد 3 أيام من عدم الاهتمام، ولا يوجد طبيب يشرح لنا حالته وكيف ستتطور.

آخر ظهور لعبدالرحمن أبو زهرة في حفل زفاف حفيدته

وكان أخر ظهور للفنان عبدالرحمن أبو زهرة بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، في حفل زفاف حفيدته البلوجر سارة صبري، والذي أقيم مطلع الشهر الجاري، وشاركها خلال الحفل الرقص بالعصا وهي جالسًا على كرسيه.

أحدث أعمال عبدالرحمن أبو زهرة

من ناحية أخرى ينتظر الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، لعرض فيلمه الجديد “أهل الكهف“، وهو من بطولة: خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، غادة عادل، محمد فراج، أحمد فؤاد سليم، وهو من إخراج عمرو عرفة.

يُذكر أن آخر أعمال عبد الرحمن أبو زهرة كان مسلسل “هجمة مرتدة“، الذي عرض خلال موسم دراما رمضان 2021، وشارك في بطولته أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، كما شارك في الفيلم السينمائي “أهل الكهف” والذي يعرض خلال الفترة المقبلة ومن بطولة خالد النبوي، محمد ممدوح، غادة عادل، محمود حميدة، محمد فراج وبيومي فؤاد.

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