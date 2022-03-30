شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "الكبير أوى 6".. الأبطال والقصة وقنوات العرض وأبرز المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل مسلسل "الكبير أوى 6" للنجم أحمد مكى منافسات دراما رمضان هذا العام كواحد من أبرز الأعمال الكوميدية المنتظر عرضها، لاسيما بعد تحقيق العمل نجاحات كبيرة على مدار الخمسة أجزاء السابقة، حيث يترقب الجمهور لمشاهدة الشخصيات المحببة لديهم الكبير أوى وجونى وحزلقوم ومغامراتهم الكوميدية.

الأبطال

أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفي صقر إخراج أحمد الجندي.

تستمر مغامرات الكبير أوى وجونى وحزلقوم حيث تعود الشخصيات الثلاثة للظهور مجددًا بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس للعمل عام 2015، حيث تظهر هذه الشخصيات بعد مرورهم بالعديد من الأحداث وتكشف الأحداث حالهم في الوقت الحالي.

"الكبير أوى" أصبح ملتزما بمسئولية تربية أبنائه (العترة وجونى) ويقرر الزواج من ابنة عمه لمراعاتهما، أما جونى فيحاول إيجاد عمل يحقق منه الربح ولذلك يقرر عمل فيديوهات على السوشيال ميديا لأهل المزاريطة، يظل الشقيق الثالث جزلقوم كما هو يتورط في العديد من المشاكل في أي مكان يتواجد فيه.

قنوات العرض

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- الاستعانة بالفنانة الشابة رحمة أحمد لتجسيد شخصية"زادة" ابنة عم الكبير أوى والتي يتزوجها من أجل رعاية أبنائه العترة وجونى، بعد فقدانه لزوجته "هدية"،

- هشام إسماعيل يعود لاستكمال شخصية "فزاع" بعد غيابه عن المشاركة في الجزء الخامس، إذ فضل وقتها تقديم شخصية فزاع في فيلم سينمائى يحمل نفس اسم الشخصية.

- يظهر شخصية حزلقوم فى الجزء الثالث ولديه ابن بعد زواجه من "أمجاد" التى تجسد شخصيتها اسماء جلال وينفصل عنها، والمفارقة أن ابن حزلقوم يشبه فى الشكل وتسريحة الشعر.

- مشاركة الفنانة سما ابراهيم فى أحداث الجزء السادس بشخصية "الكبيرة أوى" والتى تدخل فى مواقف ومفارقات كوميدية مع الكبير أوى فى المزاريطة.