حوار| محمد سمير مبروك: محمد رجب صاحب فضل في مشواري ولهذا السبب قدمت قصيدة لشيرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كاتب ومؤلف متميز، حققت أفلامه نجاحا كبيرا، وقدم للسينما أعمالا هامة لعل أبرزها: "القشاش"، "عبده موتة"، "صابر جوجل"، "بيكيا"، "سالم أبو أخته" وغيرها.

هو المؤلف الشاب محمد سمير مبروك، الذي يعكف حاليا على كتابة مسلسل يحمل اسم "الجمعية"، ويستعد للمنافسة خارج دراما رمضان من خلال المسلسل الذي يجمعه بالمخرج الكبير محمد النقلي.

الخليج 365 حاور الكاتب محمد سمير مبروك، وكان لنا معه هذا الحوار:

تخوض تجربة أولى في الدراما.. ما هو الفرق بين كتابة مسلسل وكتابة فيلم سينمائي؟

هناك فارق كبير للغاية بين كتابة عمل سينمائي وكتابة مسلسل، فالفيلم يحتوي تقريبا على 100 مشهد بينما يضم المسلسل تقريبا 1000 مشهد، وهذا يحتاج لتركيز كبير جدا في الكتابة، ولكل منهما متعة خاصة في الكتابة.

وماذا عن كواليس التعاون مع المخرج محمد النقلي؟

هو مخرج شاطر جدا وبيفهم دراما وبيقدر يحتوي فريق العمل كله، وحاليا فيه جلسات عمل وأنا وهو بنضيف بعض التعديلات على السيناريو، وهنخلص كتابة المسلسل في نص رمضان، وبعدها هتكمل باقي التعاقدات مع أبطال العمل.

بعد غياب عامين لماذا قررت العودة من خلال عمل تليفزيوني؟

بالفعل توقفت عن العمل منذ عامين بسبب ظروف صحية، وكان هناك مشروع سينمائي في هذه الفترة لكنه لم يكتمل، أما مسلسل "الجمعية" فحينما عرضت الشركة المنتجة أن نقوم بعمل مسلسل، أرسلت الورق الذي كنت أعمل عليه منذ 3 سنوات، فكانت الفكرة أنني أنتظر فرصة إنتاج العمل.

هل نجاح الأعمال المكونة من 60 حلقة حمسك لكتابة مسلسل "الجمعية"؟

فكرة مسلسل مكون من 60 حلقة مجهدة جدا في الكتابة، خاصة أننا نضع نصب أعيننا ألا يشعر المشاهد بالتطويل أو الملل أثناء المشاهدة، ونحن نعمل على الموضوع بشكل احترافي، وكان من أحلامي أن يعرض المسلسل خارج السباق الرمضاني، حتى يأخذ حقه في المشاهدة بشكل كبير.

حدثنا عن علاقتك بالفنان محمد رجب خاصة أنه بطل معظم أعمالك؟

علاقتي بالفنان محمد رجب، علاقة قوية فهو بمثابة الأخ الأكبر لي، وتعاونا في أفلام عديدة، وهو صاحب الفضل عليّ، فهو من قدمني للسينما من خلال فيلم "المش مهندس حسن"، وبعيدا عن السينما هو أخ كبير والعمل معه له متعة خاصة، فهو من الناس الذين يقدسون العمل ويحترم مهنته كثيرا ويهتم بكل تفصيلة، والعمل معه متعة حقيقية، وأنا "مآمن" على الورق معه.

ما هو أكثر عمل "متعب" في كتابته؟

فيلم "القشاش" كان من أكثر الأفلام التي أرهقتني في كتابتها، لأنه كان يضم 23 ممثل لكل شخصية منهم تفاصيلها وطريقتها وأسلوبها، فكان العمل مجهدا جدا.

كذلك الأمر بالنسبة لمسلسل الجمعية، لأن هناك 30 شخصية نتحدث عنها وكل شخصية منهم لها طريقة معينة في الكلام وتفاصيل حياتية معينة وهكذا.

دعمت شيرين عبدالوهاب في أزمتها الأخيرة.. حدثنا عن القصيدة التي أهديتها لها؟

شيرين عبدالوهاب صوت غني بالإحساس وأعتبرها صوت مصر، ودائما حينما أستمع لها أشعر بالشجن، وهي من الأصوات التي أشعر أنها تشبه كوكب الشرق أم كلثوم، وأصوات الزمن الجميل، إلى جانب روحها المرحة والخفيفة.

شيرين أيضا لها معزة خاصة ومكانة كبيرة في قلبي وعشق خاص لفنها، وفي أزمتها الأخيرة أردت أن أقول لها أني أحبها وأحب فنها وأدعمها على طريقتي الخاصة ولهذا قدمت لها قصيدة "رف سكر"