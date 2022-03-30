أمير رمسيس لـ "الخليج 365": أمامنا فترة قصيرة لإنجاز برنامج القاهرة السينمائي الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أعلن الفنان القدير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 عن اختياره للمخرج أمير رمسيس ليتولى منصب مدير المهرجان في دورته القادمة.

وقال أمير رمسيس في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إنه اتفق مع الفنان حسين فهمي على التفكير في مواصلة ما قدم في الدورات السابقة خاصة وأنها كانت ناجحة للغاية، والمهرجان كان في حالة صعود مستمرة، وأضاف: "الفريق السابق أنجز خطوات كبيرة، ونحن نرغب في البناء عليها، في النهاية نحن نحمل مسؤلية اسم كبير".

وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تكون البداية مبكرة، خاصة وأن المهرجانات الكبيرة تحتاج لأوقات أطول، مضيفا: "نحن أمامنا نافذة زمنية قليلة مع كثير من التحديات، أهمها بالنسبة لي البرنامج".

أمير رمسيس هو مخرج مصري، تخرج في المعهد العالي للسينما في 2000، عمل في البداية كمساعد مخرج في العديد من الأفلام مع المخرج المصري العالمي يوسف شاهين، شاركت أفلامه فى العديد من المهرجانات السينمائية الهامة، وحصل على العديد من الجوائز العربية من بينها فيلم "يهود مصر"، والذي شارك في مهرجانات بالم سبرينجز السينمائي، مونتريال السينمائي الدولي، هامبورج السينمائي وغيرها.

كان فيلمه "بتوقيت القاهرة" الفيلم الافتتاحي لبرنامج ليالي عربية، كما شارك في مهرجان دبي السينمائي 2014، وعُرض فيلمه "حظر تجول" فيكما عرض في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي ومالمو للسينما العربية. وعمل كمدير فني لمهرجان الجونة السينمائي لدوراته الخمس الأولى. وانتهى مؤخرا من إخراج مسلسل "لون البحر" للنجم خالد النبوي وعائشة بن أحمد ومن المقرر عرضه قريباً.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس.