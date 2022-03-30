معتصم النهار ينشر البوستر الدعائي لمسلسل "إيكو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

روج الفنان السوري معتصم النهار، لمسلسله الجديد "إيكو"، ونشر البوستر الدعائي للعمل عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهر "معتصم" يتوسط البوستر الدعائي للعمل، وعلق قائلا: "قريبا مسلسل إيكو، من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج محمد عبدالعزيز".

ويعرض العمل ضمن سباق دراما رمضان المقبل، وهو إنتاج سوري، بطولة: معتصم النهار، قمر خلف، علي سكر، نانسي خوري، نادين خوري، شادي الصفدي، هافال حمدي، والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج محمد عبدالعزيز.

يذكر أن آخر أعمال الفنان معتصم النهار، مسلسل "المنصة" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته: سامر إسماعيل، باسم ياخور، مكسيم خليل.