كيف علّق رونالدو على تأهل البرتغال للمونديال؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ 5 دقائق

وجه كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، الشكر لجماهير بلاده، بعد التأهل إلى كأس العالم في قطر 2022.

وحقق منتخب البرتغال الفوز على مقدونيا الشمالية، بهدفين دون رد، مساء الثلاثاء، في نهائي الملحق الأوروبي، على ملعب دراجاو.

وكتب رونالدو، عبر حسابه على “فيس بوك” عقب المباراة: “الهدف تحقق، نحن في مونديال قطر، نحن في مكاننا الصحيح!”.

وأضاف: “شكرًا لجميع البرتغاليين لدعمهم الذي لا يكل! إلى الأمام برتغال!”.

جدير بالذكر، أن مقدونيا حققت مفاجأة وأقصت منتخب إيطاليا من الدور نصف النهائي للملحق.