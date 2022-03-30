فوائد كثيرة لزيت جوز الهند.. يرطب البشرة ويغذي الشعر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 30 مارس 2022 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يحتوي زيت جوز الهند على عناصر تساعد في ترطيب البشرة والعناية بالشعر من خلال استخدام بعض الوصفات التي تعتمد على إضافة بعض المكونات الطبيعية التي تساعد على العناية بالشعر والبشرة، والحصول على نتائج إيجابية.

نستعرض في التقرير التالي، وصفات طبيعية من زيت جوز الهند للعناية بالبشرة والشعر، وفقاً لما ذكره موقع “prevention”.

وصفة زيت جوز الهند للعناية بالبشرة

تحضير ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند الخام العضوي و ملعقة كبيرة من الزبادي العادي و ملعقة كبيرة من العسل الصافي، ووضع المكونات في وعاء صغير يمكن وضعه في الميكروويف، لبضع ثوانٍ فقط حتى يصبح طريًا، ثم إضافة الزبادي العادي والعسل الخام مع تقليب المزيج ثم وضعه على الوجه والرقبة بحركات دائرية، مع تجنب منطقة العين والشفتين، وتركه لمدة 15 دقيقة، ثم غسل الماسك بالماء الدافئ، ثم شطف الوجه بالماء البارد، مع تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً.

وصفة زيت جوز الهند للعناية بالشعر

يجب تحضير 3-5 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند العضوي مع 20 قطرة من زيت إكليل الجبل، ثم تدليك الشعر بالمزيج لمدة تتراوح مابين 30 إلى 60 دقيقة، ثم غسل الشعر بالشامبو.

وصفة زيت جوز الهند للتخلص من قشرة الرأس

يساعد زيت جوز الهند في التخلص من قشرة الرأس، من خلال تسخين 2 أو 3 ملاعق كبيرة من الزيت على الموقد على نار منخفضة، ثم تدليك الشعر بالمزيج وتغطية الرأس مع الانتظار لمدة 30 دقيقة ثم غسل الشعر بالشامبو.

وصفة زيت جوز الهند للبشرة الجافة

ينصح بتدليك البشرة الجافة ببعض قطرات من زيت جوز الهند وتركه عدة دقائق ثم غسل الوجه بالماء.