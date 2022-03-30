شاهدوا أول صورة لخطيبة عصومي مقداد.. جميلة بشكل لا يصدق والجمهور: «أجمل بكتير من زوجة الوليد»!

كتب امير فتحي في الأربعاء 30 مارس 2022 09:57 صباحاً - إنتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع نجم طيور الجنة المعتصم بالله مقداد المعروف ب “عصومي” وإلى جانبه شابة جميلة دون الكشف عن هويتها.

وقد أشار المتابعون إلى أنها قد تكون خطيبته حيث قدم البعض التهاني فيما البعض الآخر قارن جمالها بجمال زوجة الوليد مقداد.

وإلى حين هذا الوقت لم يتم تأكيد هذه المعلومات فيما اذا كانت خطيبته فعلًا أم مجرد صديقة التقطت صورة إلى جانبه.

وبارك المتابعون للشاب الوسيم صاحب الجماهرية الكبيرة فيما أشار البعض الآخر أنه هو شقيقه الوليد لا زالا صغيرين على الزواج وتحمّل المسؤولية

كما قارن البعض جمال زوجة الوليد بجمال هذه الشابة التي لم يتم التأكيد حتى الآن إن كانت فعلاً خطيبة عصومي او أنها مجرد صديقة التقطت هذه الصورة معه.

من هو المعتصم مقداد؟

هو المعتصم بالله خالد جبريل مقداد من مواليد 27 يوليو 2001، يحمل الجنسية الأردنية، والده مالك قناة طيور الجنه خالد جبريل مقداد ووالدته هي مروة حماد.

تميز بفصاحته اللغوية مما جعل منه نجم لامع في عالم الانشاد الى جانب أخوه الاكبر الوليد، اشتهرا بأسم وليد وعصومي، عمره 21 سنة.

للاخوان مسيرة ناجحة في الفن وهما مشهوران في العالم الاسلامي على قناة طيور الجنة الذي لا يخلو بيت منها، مهارتهما وحركاتهم وابتسامتهم كسبت قلوب الاطفال وأصبحا محط انظار الصغار فأحبوهم واعجبوا بهم.

زواج الوليد مقداد

هذا وقد تصدر نجل خالد مقداد، مؤسس قناة طيور الجنة التريند علي محرك البحث جوجل بعد زواجه مؤخرًا ليظل الوليد مقداد حديث السوشيال ميديا فلا أحد ينسي الطفل وليد الذي طالما استمع كل بيت لاغنياته هو واشقائه

زوجة الوليد مقداد هي “نور غسان مقداد” وهي حفيدة خال خالد مقداد، وتبلغ من العمر 21 عامًا وهو نفس عمر وليد مقداد وقد ولدت في العاصمة الأردنية عمان وتقيم ودرست في الكويت ويعد الوليد مقداد أحد ألمع نجوم القناة منذ طفولته، وهو الأبن الأكبر لخالد مقداد، ويمتلك شعبية كبيرة .

وأقيم عرس الوليد مقداد في الاردن، حيث حرصت الاسرة علي أن يكون حفل الزفاق محدود الحضور بسبب فيروس كورونا والتزاماً بالقرارات الحكومية حول المناسبات والحفلات والتجمعات .

لم يقتصر الاحتفال بزواج “وليد” فقط ولكن قبلها حيث قامت القناة الرسمية للعائلة التي تحمل اسم “عصومي ووليد – Assomi & Waleed” عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ببث استعدادتهم للحفل ابتداءً من شرائهم البدلات وفساتين الفرح وانتهاء بإجتماعهم الطارئ لمناقشة مجريات الحفل واختيار المعازيم.

وكان الوليد قد إحتفل بخطوبته على قريبته نور في فبراير عام 2020، بعد أن أعلن شقيقه المعتصم بالله الخبر عبر صفحته الشخصية، قائلاً: ” أخوي وحبيبي وأسطورتي خطب “. وعقب الاحتفال بالزفاف اجتاح الحفل مواقــع التواصـــل الإجتمــاعي، وخاصة موقع الـ “فيسبوك“.

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