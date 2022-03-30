كتب امير فتحي في الأربعاء 30 مارس 2022 09:57 صباحاً - صدمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم مذيعة تلفزيون عمان بطريقة اجابتها ردا على سؤال وصفته بالغريب. وانتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من مقابلة كانت تجريها مذيعة التلفزيون مع نادين نجيم خلال فاعليات حفل الموريسك دور انترناشيونال الذي اقيم مؤخراً في ابو ظبي، ظهرت فيه نادين وهي ترد على سؤال بإستغراب والذي كان عن مشروعها الجديد الذي تحضر له، إذ حاولت الأخيرة الإستفسار عنه بسؤالها ان كان في العقارات أو التجميل. وردت نادين قائلة لها:”عقارات ؟! ليه؟ حدا قلّك بسوق تراكتور؟ بدق مسامير ، بعمّر بنايات”.

كانت هذه تفاصيل خبر “حدا قلّك بسوق تراكتور”.. ردة فعل غريبة من نادين نسيب نجيم على سؤال عن استثماراتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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