كتب امير فتحي في الأربعاء 30 مارس 2022 09:57 صباحاً - شنت الاعلامية الكويتية مي العيدان هجوما على الفنانة السورية اصالة نصري بسبب تعليقها على الفيديو الذي ظهرت فيه الفنانة نوال الكويتية مع اللاعب السعودي المعتزل محمد الدعيع.
فقد نشرت مي العيدان صورتين لاصالة اثناء تقبيلها لزوجها السابق المخرج المصري طارق العريان والحالي الشاعر العراقي فائق حسن.
كما نشرت تعليق اصالة على فيديو نوال الكويتية مع محمد الدعيع الذي جاء فيه: “نوالتي الراقية الانسانة الخلوقة أسمى حتى من الرد على ناس البشاعة خربت ضميرهم وشوهت نواياهم.. فيديو غاية بالجمال والمحبة النقية وهاد الواضح وهاد المقصود”.
وعلقت مي العيدان على الصور كاتبة: “عادي غير مستغرب هذا الدفاع مو انتو الثنتين بالهوا سوا وبنات كار واحد الله يحفظكم لبعض خاصه انتي رافعه شعار اللي اختشوا ماتوا”.
كانت هذه تفاصيل خبر “رافعة شعار اللي اختشوا ماتوا”.. مي العيدان تنشر صور قبلات اصالة مع ازواجها وتهاجمها بسبب نوال الكويتية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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