صراعات تغير حياتها.. ريهام حجاج تتورط بعلاقات متشابكة في “يوتيرن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علاقات متشابكة ومعقدة داخل الأسرة الواحدة، تؤدي إلى صراعات غريبة، يتوجها حادث سير يقلب مجرى الأمور ضمن الدراما الاجتماعية “يوتيرن” من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة ريهام حجاح، أيمن قيسوني وآخرين، والذي يُعرض على “شاهد VIP”. يضم العمل إلى حجاج، وقيسوني، كل من توفيق عبد الحميد العائد إلى التمثيل بعد أكثر من عشر سنوات من الغياب، كريم قاسم، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمود حجازي، محمود حافظ، نانسي صلاح وآخرين.

يتناول العمل حكاية امرأة تضحي بعملها ومستقبلها المهني لإرضاء زوجها، وتترك من أجله كل شيء حتى أنها تقطع علاقتها بأشخاص من عائلتها للهدف نفسه. ومع الوقت تتعقّد طبيعة العلاقة بينهما، وتتخذ مساراً غريباً، ثم يقع حادث سير يغير مجرى الأمور.

ريهام حجاج.. عملنا مزيج بين الدراما الاجتماعية والتشويق

توضح ريهام حجاج أن “المسلسل يمزج بين الدراما الاجتماعية والإثارة والتشويق، يضم جيلين في عالم التمثيل”. وعن مساهمتها في ترشيح أيمن القيسوني للبطولة تقول، “العمل الفني يجب أن يشارك فيه ممثلين لا نراهم دوماً على الشاشة، وباجتهاد أيمن مع المخرج سامح عبد العزيز أعتقد أنّه سيكون علامة فارقة”. وعن انضمام توفيق عبد الحميد العائد إلى الدراما بعد سنوات عدةـ إلى العمل، تعبّر حجاج عن سعادتها بهذه المشاركة، وتقول “هو حلم بالنسبة لنا أن يشهد مسلسلنا عودة هذا الاسم الكبير إلى الدراما”. وعن دورها يارا، تؤكد أن “الشابة هي نموذج للكثير من السيدات في العالم العربي، وهي مسيّرة وليست مخيّرة في بعض المواقف، وتتخذ قرارات قد تكون خاطئة بسبب خوفها من خسارات معيّنة”. وتردف بالقول أن “العمل يحمل رسالة عن أولويات السيدات، وهي أن لا تربط مصيرها بشيء أو شخص واحد، بل أن تركّز على ما يعطيها القوة”.

أيمن قيسوني.. ثمة من يعكر صفو العلاقة بين يوسف ويارا

من جانبه، يقول أيمن قيسوني “ألعب دور يوسف، وهو رجل جدّي وكتوم، تزوّج بعد قصة حب، لكن لديه قساوة معينة، كما أن العنف الّذي رأيناه في الإعلان الترويجي مبرّر، علماً أن العنف بالنسبة لي شخصياً كأيمن لا يُبرّر إطلاقاً”. يلفت إلى أن “ريهام حجاج تؤدي دور يارا، زوجة يوسف وهو يحبّها لكن ثمة أشخاص يحاولون إفساد هذه العلاقة”. يثني على العمل مع المخرج سامح عبد العزيز، ويصفه بـ”الإنسان الرائع صاحب التاريخ الكبير وأنا فخور بهذا التعامل”. يسجّل شكره أيضاً لريهام حجاج لترشيحها ليه في هذا الدور، “لاسيما أن مساحته أكبر من الأدوار التي تسند إليّ عادة، وأعتقد أن العمل سيضيف الكثير إلى مسيرتي”.

عبير صبري.. يطرح العمل قضايا نسائية عدة

تشير عبير صبري إلى أن “المسلسل يطرح قضايا نسائية من خلال قصص حبّ متعددة، فيه محاولات لإدراك أخطائهن والرجوع عنها، ونتعرف فيه إلى نساء ترفض الاستسلام”. وتقول: “أجسد شخصية هدى، التي تشبه حالات الكثير من النساء، هي امرأة ناجحة وطيبة وغنية، ومتزوجة من رجل يصغرها سناً، ونرى من خلال الأحداث إيجابيات هذا الزواج وسلبياته، وتجمعها بـ”يارا” علاقة عائلية، إذ تلتقيان في أحداث مشتركة وغامضة خلال العمل”.

كريم قاسم.. الابن الضال شخص غير تقليدي

من جانبه، يشير كريم قاسم إلى أن “الأحداث تدور ضمن عائلة، حيث ألعب دور خالد وهو قبطان سفينة، ابن خالة يارا، وعلاقتهما قوية، إذ عاشا معاً تجارب كثيرة، وحينما تزوجت ابتعد عنها بطلب من زوجها”. ويردف بالقول أن “خالد هو الابن الضال الذي تزوج بامرأة تكبره سناً، وتبدأ الأحدث بعودة الشاب والمصالحة مع عائلته”. ويختم بالقول أن “خالد خفيف الظل، مجنون وعاشق للسفر والرحلات، وهو شخص غير تقليدي وأحب بطريقة غير تقليدية، كما أشعر أنه سيشكل بصمة إضافية في مسيرتي”.

صفاء الطوخي.. أقدم شخصية امرأة متحفظة ولديها حسابات اجتماعية

من جهتها، تؤكد صفاء الطوخي أنها تلعب شخصية جديدة عليها، وتقول: “اقتنعت بها وبتفاصيلها ضمن السياق الدرامي، هي منيرة سالم أو موني، تعمل في مصرف، وهي والدة يارا، شخصية متحفظة، لديها حسابات اجتماعية وليس سهلاً عليها أن ترى عائلة ابنتها تتفكك. وكمعظم الأمهات تريد أن تحافظ على البيت الزوجي لابنتها”. وتقول: “يشرفني العمل مع توفيق عبد الحميد، هذا الفنان القدير والإنسان العظيم، استمتعت جداً بهذه التجربة معه، فهو إضافة للعمل ولي وأنا أتعلّم منه، كذلك مع المخرج الأستاذ سامح عبد العزيز، فهو مدرسة جميلة في الإخراج”.

نانسي صلاح.. أؤدي شخصية تستفز كل ممثل فيها خبث ولؤم

أما نانسي صلاح، فتقول أن “العمل يتحدث عن صدمات تعيشها إنسانة من أقرب الناس إليها، وتتعرّض لظلم من قبلهم، لكن بالرغم من هذه الصدمات ما زالت شخصية قوية وقادرة على المواجهة”. وتتوقف عند شخصيتها أميرة، وتصفها بالشخصية الصعبة التي تستفز أي ممثل وهي مختلفة عن الأدوار السائدة، فيها شرّ يشبه شرّ الناس في الحياة، وهنا تكمن الصعوبة في تقليدهم خاصة أن فيها لؤم وخبث، هي بعيدة تماماً عن شخصيتي الحقيقية”. وتختم بالقول “هي صديقة يارا (ريهام حجاج) منذ الطفولة، وهناك غيرة بينهم خاصة بعد زواج يارا”.

محمود حجازي.. أطل بدور شاب استغلالي لا يكن مشاعر لأحد

من جانبه، يشير محمود حجازي إلى “أننا نستخلص من الاسم أن المسلسل فيه استدارة وتغير في أحداث وشخصيات، وهو عمل مليء بالدراما والأحداث الجاذبة للجمهور، وألعب فيه دور ياسر شقيق يارا، هو طبيب جراح شخصيته معقدة بعيدة كلّ البعد عن والده فنجدهما في صراع دائم، هو شخص استغلالي، لا يكن مشاعر لأحد، ونتابع تحوّلاته ومفاجآته خلال الأحداث التي تزيده حدّة وقسوة”.

محمود حافظ.. التعاون مع المخرج سامح عبد العزيز إضافة لأي ممثل

أما محمود حافظ، فيشيد بدايةً بالتعاون مع المخرج سامح عبد العزيز للمرة الثانية، مشيراً إلى أن “هذا المخرج يغيّر من جلدي ويقدمني بشكل مختلف، وهذا الأمر يُسعد أي ممثل حيث أنه ينوّع في الشخصيات التي يقدّمها”. ويلفت إلى “أنني ألعب شخصية شوقي المليئة بالشر، في دور محوري في العمل، ويتعامل مع كلّ أبطال العمل، شخصية مختلفة عن كل ما قدّمته سابقاً”.